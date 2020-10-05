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  5 октября 2020
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Россия может вновь закрыть границы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сократить количество полетов.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - сказал сегодня Рязанский агентству РИА Новости, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числе заболевших.

Сенатор отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Между тем, оперативный штаб сообщил, что не планирует закрыть границы.

В России число зараженных коронавирусом превысило 1 млн 225 тыс. человек, из них за последние сутки — 10 888. Скончались почти 25 тыс. человек.

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