Индия создала первый в мире бумажный тест на коронавирус

CentralAsia (CA) - Группа ученых из Индии разработала недорогой бумажный тест на коронавирус, который может дать быстрые результаты, сообщает BBC.



Тест Feluda, названный в честь известного индийского вымышленного детектива, основан на технологии редактирования генов под названием Crispr. По оценкам ученых, Feluda будет давать результаты менее чем за час и стоит 500 рупий (около $6,75).



Тест будет производиться ведущим индийским конгломератом Tata, и может стать первым в мире бумажным тестом на Covid-19, доступным на рынке.



«Это простой, точный, надежный, масштабируемый и экономичный тест», - заявил главный научный советник правительства Индии, профессор Виджай Рагхаван.