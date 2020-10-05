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  5 октября 2020
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Индия создала первый в мире бумажный тест на коронавирус

CentralAsia (CA) -  Группа ученых из Индии разработала недорогой бумажный тест на коронавирус, который может дать быстрые результаты, сообщает BBC.

Тест Feluda, названный в честь известного индийского вымышленного детектива, основан на технологии редактирования генов под названием Crispr. По оценкам ученых, Feluda будет давать результаты менее чем за час и стоит 500 рупий (около $6,75).

Тест будет производиться ведущим индийским конгломератом Tata, и может стать первым в мире бумажным тестом на Covid-19, доступным на рынке.

«Это простой, точный, надежный, масштабируемый и экономичный тест», - заявил главный научный советник правительства Индии, профессор Виджай Рагхаван.

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