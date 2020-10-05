Президенты Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор

- Таджикистан, политика
- 14:12, 05 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - 5 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы РУз.
В начале беседы глава государства поздравил лидера Таджикистана с днем рождения, искренне пожелав ему здоровья, благополучия и новых успехов. В ходе беседы состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.
В завершение телефонного разговора Мирзиёев пожелал Рахмону успешного проведения важного политического мероприятия в стране – президентских выборов 11 октября этого года.
Сегодня, 5 октября, Эмомали Рахмону исполнилось 68 лет.
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