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  5 октября 2020
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Президенты Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор

CentralAsia (TJ) -  5 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы РУз.

В начале беседы глава государства поздравил лидера Таджикистана с днем рождения, искренне пожелав ему здоровья, благополучия и новых успехов. В ходе беседы состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

В завершение телефонного разговора Мирзиёев пожелал Рахмону успешного проведения важного политического мероприятия в стране – президентских выборов 11 октября этого года.

Сегодня, 5 октября, Эмомали Рахмону исполнилось 68 лет.

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