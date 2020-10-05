[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

CentralAsia (CA) -  Сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Фейсбук видео ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

Она написала, что «ракетные удары наносит противник».

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что города Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Обе страны ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

print
  • В России за сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса
  • Выборы в условиях пандемии. Международный опыт и критерии благоприятного исхода
  • Ближайшие несколько дней, я думаю, будут настоящим испытанием, - Трамп рассказал о своём состоянии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com