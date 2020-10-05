Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

CentralAsia (CA) - Сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Фейсбук видео ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.



Она написала, что «ракетные удары наносит противник».



В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что города Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Обе страны ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.