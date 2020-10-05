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  5 октября 2020
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Китай завершил разработку ядерного реактора третьего поколения

CentralAsia (CA) -  Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) объявила о завершении исследований и разработки технологии ядерной энергетики третьего поколения CAP1400 («Гохэ-1») с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности, сообщает «Жэньминь жибао».

Ядерный реактор CAP1400 является одним из важных научно-технических проектов Китая, представляет передовой в мире уровень ядерных технологий третьего поколения.

CAP1400 является крупномасштабным ядерным реактором китайской разработки, создан на базе передовых международных ядерных технологий третьего поколения с опорой на разработку усовершенствованного реактора с водой под давлением. Как пишет издание, CAP1400 обладает высокий коэффициент безопасности, благоприятные экономические показатели и инновационные особенности.

Разработка проекта началась в 2008 году. После 12 лет научных исследований создана инновационная ядерная система третьего поколения и производственная система снабжения. Новый реактор способствовал общему обновлению ядерной энергетики и технологий Китая.

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