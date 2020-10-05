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  5 октября 2020
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В Узбекистане глав управлений здравоохранения будут назначать с согласия хокимов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане отныне руководители областных управлений здравоохранения будут назначаться по согласованию с главами регионов. Этот принцип зафиксирован в постановлении Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления сферой здравоохранения».

Кроме того, руководители районных медицинских учреждений будут назначаться с согласия местных властей в районе.

Постановлением введена должность заместителя министра здравоохранения - начальника главного управления здравоохранения Ташкента, упразднена должность заместителя министра здравоохранения - генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Постановлением также предусмотрено, что с 1 ноября работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением будет выплачиваться ежемесячная надбавка за многолетний стаж.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) будет начисляться в следующих размерах:

от 1 года до 3 лет — 0,3;
от 3 лет до 5 лет — 0,6;
от 5 лет до 10 лет — 0,8;
от 10 лет до 15 лет — 1;
от 15 лет до 20 лет — 1,2;
свыше 20 лет — 1,5.

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