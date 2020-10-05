В Узбекистане прокуратура отрицает пытки со стороны сотрудников СГБ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прокомментировали опубликованную 4 октября в издании «Дарё.уз» статью о пытках в отношении 31 человека, задержанных в Кашкадарье по обвинению в хищении нефтепродуктов.

В статье сообщалось о судебном заседании, на котором обвиняемые кашкадарьинцы заявили, что их пытали в СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ). «Если бы скотину пытали так, как они пытали нас, она бы тоже заговорила», - говорили на суде задержанные.

Алишер Гулистанов и Дильшод Умаров, обвиняемые в краже нефтепродуктов, заявили, что их пытали, подвешивали за руки в течение нескольких часов, подвергали психологическому и физическому насилию во время содержания под стражей СГБ и «угрожали заключить в тюрьму их отца и брата, если они не сделают того, что сказали следователи».

Подсудимые содержатся в СИЗО Кашкадарьинского областного управления Службы государственной безопасности.

«Следствие проводилось в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса с участием адвокатов. Медицинское освидетельствование проводится каждые три дня », - говорится в сообщении прокуратуры Кашкадарьи.

По данным областной прокуратуры, «в СИЗО Кашкадарьинского областного управления Службы государственной безопасности была установлена аппаратура видеонаблюдения, физическое или моральное давление на задержанных не оказывалось».

В заявлении прокуратуры Кашкадарьинской области говорится, что «суд также даст правовую оценку утверждениям подсудимых о том, что они подвергались физическому и психологическому давлению».

Ранее сообщалось, что в Кашкадарьинской области 31 человек обвиняются в хищении газоконденсата из трубопровода, а также в подкупе и пособничестве сотрудникам правоохранительных органов.