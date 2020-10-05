В столице Ливии произошел мощный взрыв на складе боеприпасов, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 15:35, 05 октября 2020
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CentralAsia (CA) - На западе столицы Ливии Триполи произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Взрыв произошел в районе Джанзур на складе вооружений и боеприпасов одной из военизированных группировок, контролирующих указанный регион близ ливийской столицы.
Сведений о возможных жертвах или причиненном ущербе не поступало.