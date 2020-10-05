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  5 октября 2020
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Жители Ташкента будут платить за отопление по новому порядку и ценам

CentralAsia (UZ) -  С этого года жители столицы Узбекистана будут платить за отопление по новому порядку и ценам.

Новый порядок оплаты теплоснабжения вступит в силу с начала отопительного сезона, сообщили в пресс-службе ГУП "Теплоэнерго".

Согласно постановлению президента страны, начиная с отопительного сезона 2020/2021 года, расчеты с потребителями за услуги отопления переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв.м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Тариф за 1 кв.м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сумов ($0,01).

Начало отопительного сезона будет определено решением хокима Ташкента. Остальные тарифы остаются на прежнем уровне, отмечает «Тошиссиккуввати».

До настоящего времени жители столицы и других регионов Узбекистана платили за отопление в расчёте 1464.53 сум ($0,14) за 1 км.метр отапливаемой площади ежемесячно (весь год).

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