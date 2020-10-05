CentralAsia (TJ) - Сегодня, 5 октября в Душанбе от коронавируса скончался известный хирург – кардиолог Таджикистана Икром Болтабаев.

Как сообщает портал "Ахбор", врачу было всего 44 года. Икром Болтабаев работал заведующим отделением врожденных и приобретенных пороков сердца Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии. По словам друзей Икрома Болтаева, он не смог справится с коронавирусом, с которым попал в больницу в начале сентября.

"Икрома Болтабаева называют врачом от Бога – он спас сотни сердец, сотни жизней, проведя операции на сердце взрослым и детям. Он провел первую в республике операцию на сердце ребенку, который весил всего три килограмма. Оперировал даже трехдневного ребенка весом в 2,5 кг - малышу был вшит кардиостимулятор", -пишет издание.

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