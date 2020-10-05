В Турции сняли сериал о национальном герое Узбекистана Мангуберды

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте представлена первая часть сериала «Мендирман Жалолиддин» совместного производства Узбекистана и Турции. Первый сезон сериала состоит из 13 частей, а его премьера планируется в январе 2021 года, сообщили местные СМИ.

«Съёмки сериала шли хорошо, но беда с пандемией помешала и нашей работе. В период карантина съёмочные работы выбились из графика, некоторым актёрам пришлось жить в Турции, вдали от семьи. Я сомневалась, что мы завершим проект в этом году. Но с помощью Аллаха и стараниями самоотверженных артистов день презентации наконец настал. Сегодня открывается не только церемония презентации, но и новая страница в узбекском национальном киноискусстве. Надеюсь, что в этом можно будет убедиться, посмотрев сериал. Думаю, что, конечно, возникнет немало разных суждений и критики, но мы к этому готовы. Мы уважаем разнообразие мнений. С гордостью можно сказать, что мы с этим справились» - рассказала старшая дочь президента и заместитель Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.

Минкультуры сообщил, что сериал снимается турецкой компанией «Bozdag film», являющейся автором таких сериалов, как «Воскресение – Эртугрул» и «Строительство – Усмон».

На площадке турецкой кинокомпании в 30 гектаров воссоздана среда XIII века в Узбекистане. Трудом 1200 рабочих был возведён двухэтажный дворец Хорезмшаха высотой 5,5 метров на площади 3500 м2. Стены длиной в сотни метров, тронный зал, помещения, одно роскошнее другого, ворота, резные двери, двор гарема, внутреннее убранство напоминают не декорации кино, а настоящий дворец XIII века. Улицы Ургенча, дома, где проживает население, большой рынок были выполнены в гармонии с тем временем. В местности Оксарой за 750 км от Стамбула снимались сцены битвы в пустыне.

Первый сезон сериала «Мендирман Жалолиддин» состоит из 13 частей, а его премьера планируется в январе 2021 года.