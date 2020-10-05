[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Три вирусолога получили Нобелевскую премию по медицине за исследование гепатита С

CentralAsia (CA) -  Нобелевскую премию 2020 года по физиологии и медицине получили вирусологи Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хогтон, открывшие вирус гепатита С, сообщает ВВС.

В прошлом году премия была присуждена американцам Уильяму Келину и Гренну Семенце и британцу Петеру Ратклиффу за работу, посвященную тому, как живые клетки человека реагируют на падение содержания кислорода в организме.

Во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе, в следующий понедельник 12 октября — по экономике. Лауреат премии мира станет известен в пятницу.

Размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

В связи с пандемией коронавируса церемония в Стокгольме впервые в истории проходит в режиме онлайн, без физического присутствия лауреатов и публики. В Осло она состоится в ограниченном формате.

В этом году выдвинуты 318 кандидатов (211 физических лиц и 107 организаций), в том числе Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Алексей Навальный и Светлана Тихановская.

Премия вручается с 1901 года. Ее основал шведский инженер и предприниматель Альфред Нобель, завещавший на выплату премий огромное состояние, которое ему принесло, главным образом, изобретение динамита.

print
  • В Монголии за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом
  • В Израиле прошли новые протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху
  • Миротворцы МООНЮС из Монголии помогают детям Южного Судана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com