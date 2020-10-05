Три вирусолога получили Нобелевскую премию по медицине за исследование гепатита С

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- 16:31, 05 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Нобелевскую премию 2020 года по физиологии и медицине получили вирусологи Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хогтон, открывшие вирус гепатита С, сообщает ВВС.
В прошлом году премия была присуждена американцам Уильяму Келину и Гренну Семенце и британцу Петеру Ратклиффу за работу, посвященную тому, как живые клетки человека реагируют на падение содержания кислорода в организме.
Во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе, в следующий понедельник 12 октября — по экономике. Лауреат премии мира станет известен в пятницу.
Размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
В связи с пандемией коронавируса церемония в Стокгольме впервые в истории проходит в режиме онлайн, без физического присутствия лауреатов и публики. В Осло она состоится в ограниченном формате.
В этом году выдвинуты 318 кандидатов (211 физических лиц и 107 организаций), в том числе Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Алексей Навальный и Светлана Тихановская.
Премия вручается с 1901 года. Ее основал шведский инженер и предприниматель Альфред Нобель, завещавший на выплату премий огромное состояние, которое ему принесло, главным образом, изобретение динамита.