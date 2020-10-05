Три вирусолога получили Нобелевскую премию по медицине за исследование гепатита С

CentralAsia (CA) - Нобелевскую премию 2020 года по физиологии и медицине получили вирусологи Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хогтон, открывшие вирус гепатита С, сообщает ВВС.

В прошлом году премия была присуждена американцам Уильяму Келину и Гренну Семенце и британцу Петеру Ратклиффу за работу, посвященную тому, как живые клетки человека реагируют на падение содержания кислорода в организме.

Во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе, в следующий понедельник 12 октября — по экономике. Лауреат премии мира станет известен в пятницу.