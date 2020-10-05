В результате проверок в школах Туркменистана много увольнений, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 17:07, 05 октября 2020
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане продолжаются проверки в системе дошкольного и среднего образования, начатые вскоре после скандального закрытия русскоязычного отделения в ашхабадской школе №64.
По данным издания turkmen.news, в Лебапском велаяте уволен ряд сотрудников областного управления образования во главе с заместителем начальника, курирующим детские сады. А 30 сентября прямо на своем рабочем месте была задержана директор дашогузской школы №7 Гунча Ходжаева.
Источник, близкий к облоно Дашогуза, сообщил, что установленная в директорском кабинете скрытая камера помогла оперативникам взять Ходжаеву с поличным. Что именно зафиксировала камера, какие именно действия совершала директриса в своем рабочем кабинете, выяснить пока не удалось.
По информации источников turkmen.news, Гунча Ходжаева брала за устройство детей в русскоязычные классы крупные взятки.
В начале сентября, когда по всей стране начались проверки русскоязычных классов и были задержаны директора двух ашхабадских школ.
Также по итогам проверок было начато расследование в одном из детских садов Лебапского велаята.