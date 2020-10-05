[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В результате проверок в школах Туркменистана много увольнений, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане продолжаются проверки в системе дошкольного и среднего образования, начатые вскоре после скандального закрытия русскоязычного отделения в ашхабадской школе №64.

По данным издания turkmen.news, в Лебапском велаяте уволен ряд сотрудников областного управления образования во главе с заместителем начальника, курирующим детские сады. А 30 сентября прямо на своем рабочем месте была задержана директор дашогузской школы №7 Гунча Ходжаева.

Источник, близкий к облоно Дашогуза, сообщил, что установленная в директорском кабинете скрытая камера помогла оперативникам взять Ходжаеву с поличным. Что именно зафиксировала камера, какие именно действия совершала директриса в своем рабочем кабинете, выяснить пока не удалось.

По информации источников turkmen.news, Гунча Ходжаева брала за устройство детей в русскоязычные классы крупные взятки.

В начале сентября, когда по всей стране начались проверки русскоязычных классов и были задержаны директора двух ашхабадских школ.

Также по итогам проверок было начато расследование в одном из детских садов Лебапского велаята.

print
  • 10-я смена монгольских миротворцев отправится в Южный Судан
  • В России обновили рекорд мая, выявив более 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
  • Число жертв коронавируса в России возросло до 24,7 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com