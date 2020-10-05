[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Беларуси сообщили о начале второй волны коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19, сообщил сегодня начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев, передает БЕЛТА.

«Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса», - сказал он.

Пацеев добавил, что система здравоохранения обеспечена лекарствами для оказания медпомощи. Для сотрудников имеется достаточно средств индивидуальной защиты. «С точки зрения профилактики необходимо то, о чем мы говорили и раньше, это социальное дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты», - сказал он.

print
  • В Ташкенте молодой человек устроил «стрельбу» на свадьбе
  • Ближайшие несколько дней, я думаю, будут настоящим испытанием, - Трамп рассказал о своём состоянии
  • Президент Азербайджана И.Алиев сообщил о взятии села Мадагиз и сразу переименовал его


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com