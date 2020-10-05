В Беларуси сообщили о начале второй волны коронавируса

// АКИpress

CentralAsia (CA) - Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19, сообщил сегодня начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев, передает БЕЛТА.

«Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса», - сказал он.

Пацеев добавил, что система здравоохранения обеспечена лекарствами для оказания медпомощи. Для сотрудников имеется достаточно средств индивидуальной защиты. «С точки зрения профилактики необходимо то, о чем мы говорили и раньше, это социальное дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты», - сказал он.