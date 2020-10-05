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  5 октября 2020
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Рахмон провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Ховар.

В ходе беседы, Рахмон поблагодарил Нурсултана Назарбаева за тёплые поздравления в день рождения.

В этом контексте президент отметил, что таджикско-казахстанские отношения тесной дружбы и всестороннего сотрудничества успешно развиваются в наши дни, и в этом деле есть и большой вклад Нурсултана Назарбаева.

Также было подчеркнуто значение давних братских отношений и тесной дружбы двух лидеров — Эмомали Рахмона и Нурсултана Назарбаева – для неуклонного развития современных таджикско-казахстанских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

В этом контексте стороны выразили уверенность в том, что совместными усилиями стратегическое партнёрство Таджикистана и Казахстана и в будущем будет расширяться во благо народов двух стран.

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