Спецпоезд вывезет граждан Узбекистана из Волжского в Ташкент

CentralAsia (UZ) - В Волгоградской области готовят к отправке еще один поезд сообщением Волжский — Ташкент. Он предназначен для вывоза из России трудовых мигрантов, приехавших на заработки из Узбекистана, сообщили российские СМИ.

Для оформления билета пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.

Состав из 20 вагонов отправится в понедельник, 5 октября, в 21:57 и по территории России проследует без остановок. Предполагается, что четвертым спецпоездом на родину вернутся еще 938 граждан Узбекистана в рамках существующих международных договоренностей между правительством России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, как в сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.