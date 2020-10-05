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  5 октября 2020
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В Ташкенте молодой человек устроил «стрельбу» на свадьбе
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 19 сентября на свадьбе 25-летний парень устроил стрельбу. Данный момент был заснят на видео и распространен в сети. ГУВД прокомментировало инцидент.

В сообщении говорится, что данный ролик был изучен, в результате чего лица, участвовавшие в нем, были установлены.

Стрелявшим оказался уроженец Ташкентской области 25-летний Салихов Улугбек. Как пояснил мужчина, он был свидетелем со стороны жениха, своего родственника. В день свадьбы, 19 сентября, когда жених и его друзья подъехали к дому невесты в Чиланзарском районе, Улугбек в целях создания в дальнейшем «интересного ролика», поднял вверх игрушечный пластмассовый пистолет, который заранее приобрел на рынке.

Данный момент засняли видеооператоры. Вечером 4 октября Улугбек самостоятельно смонтировал видео, наложив звуки выстрела, и выложил на своей странице в Инстаграм. После данное видео распространил в интернете.

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