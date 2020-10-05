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  5 октября 2020
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Кремль впервые назвал происходящее в Нагорном Карабахе войной

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе войной, передает РИА Новости в Телеграме.

«Вы знаете, что речь идет о войне. И, конечно, на войне - там, в Карабахе - ситуация развивается быстро», - сказал Песков, комментируя вопрос о том, планируются ли у Путина переговоры с лидерами Азербайджана и Турции.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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