Авиакомпания S7 приостановила авиасообщение с Туркменистаном до апреля

CentralAsia (TM) - Российская авиакомпания «Сибирь» (S7) сообщила о приостановке рейсов в Туркменистан до апреля. Об этом 5 октября сообщается на сайте компании.

До недавних пор в справочном центре на сайте компании на вопрос о рейсах в Туркменистан отвечали, что авиасообщение с этой страной приостановлено до 6 ноября. Теперь формулировка ответа изменилась — там говорится об отмене рейсов до 2 апреля 2021 года.

Авиакомпания «Туркменистан» официально сообщала о приостановке международного авиасообщения до 30 августа, потом срок был продлен до 30 сентября, позднее – до 31 октября. О приостановке рейсов до апреля компания не извещала, но близкие к ней источники turkmen.news давно говорили, что такое решение уже принято.

Тем временем в ближайшие дни авиакомпания «Туркменистан» организует четыре вывозных рейса для граждан, застрявших за рубежом из-за эпидемии COVID-19. По информации источников turkmen.news, 7 октября состоится рейс из Москвы, 9 октября — из Мюнхена, 10 октября — из Киева, а 11 октября — снова из Мюнхена. Через Мюнхен на родину смогут вернуться граждане, застрявшие не только в Германии, но и в других странах Евросоюза. Первым рейсом будут отправлены 100 человек, вторым – еще 120 человек.

По прибытии на родину все граждане помещаются в карантинный лагерь в Лебапском велаяте. Официально карантин длится 14 дней. По неподтвержденным данным, в последнее время его продлили до 21 дня. Независимые СМИ сообщают, что из-за вывозных рейсов, которые начали организовывать с августа, палаточный лагерь переполнился. Людей стали размещать также в семи корпусах инфекционной больницы и психоневрологического диспансера в центре Туркменабада.