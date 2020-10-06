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  6 октября 2020
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В Монголии у пассажира, прилетевшего спецрейсом из Нур-Султана, обнаружили коронавирус

CentralAsia (MNG) -  Директор НИЦИЗ Д.Нямхуу на брифинге 5 октября Министерства здравоохранения, сообщил, что за последние три дня, с 2 по 4 октября, в четырех лабораториях по всей стране было протестировано 1823 человека. Однако коронавирусная инфекция обнаружена у 19-летней девушки, прибывшей 4 октября спецрейсом Нур-Султан — Улан-Батор.

Самолет специального назначения рейсом Нур-Султан — Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 4 октября. Самолет доставил домой 160 человек.

Таким образом общее число завезенных случаев коронавируса по всей стране 314 человек, из которых 307 пациента полностью вылечились.

В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение от коронавируса 7 пациентов. Из них у 5 пациентов болезнь протекает в легкой, а у двоих - в тяжелой форме.

Коронавирус в Монголии
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