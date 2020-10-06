«Il baritono mongolo» Э.Амартувшин выступит в театре Ла Скала

CentralAsia (MNG) - Заслуженный артист Монголии Э. Амартувшин выступит в оперном театре Ла Скала в Милане (Италия), баритон исполнит партию Амонасро, короля Эфиопии, в опере «Аида».

Опера с участием посла культуры Монголии Э. Амартувшина состоится с 6 по 19 октября в Миланском театре, построенном в 1776 году на месте бывшей церкви Санта-Мария-алла-Скала, от которой театр получил свое название.

Прозванный «монгольским баритоном», оперный певец Э. Амартувшин исполнил важные роли почти во всех крупных оперных спектаклях Италии.

Последние четыре года свою карьеру Э. Амартувшинг строил за рубежом и жил за пределами Монголии. Однако «Il baritono mongolo» планирует после завершения карьеры оперного певца жить как простой скотовод. Об этом знаменитый баритон рассказал в одном из интервью.

Пока же речи о его уходе из оперы не идет. Э. Амартувшин готовится выступить на сценах в Милане и Нью-Йорке, а также в Австрии в 2021 году.

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