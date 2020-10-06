Утверждены меры безопасности по COVID-19 на выборах в местные хуралы Монголии

CentralAsia (MNG) - Временное положение о предотвращении распространения COVID-19 во время предстоящих выборов в Хуралы (совет) гражданских представителей аймаков, столицы, сомонов и районов было одобрено правительством 30 сентября.

В постановлении изложены подробные меры безопасности, которые необходимо принять, и обязанности, возлагаемые на политические партии и кандидатов на протяжении всего периода избирательной кампании, которая продлится от 13 октября, вторник, и в день общенациональных выборов, который запланирован на 15 октября, четверг.

В частности, для обеспечения безопасности клапанов и предотвращения распространения COVID-19 будут приняты следующие меры безопасности:

- Конференц-залы и залы для проведения встреч и мероприятий должны быть продезинфицированы заранее, и участники должны всегда оставаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга,

- Встречи не должны длиться более 2 часов, и все участники должны быть в масках.

- Избиратели будут проверены на температуру и обработаны дезинфицирующим средством для рук, когда они войдут на избирательный участок, и им будет предоставлена ​​маска для лица, если у них ее нет.

- Защитные маски для лица не должны содержать рекламных сообщений,

- Помещения и залы, где проходят собрания, необходимо проветривать каждые 30 минут в течение не менее 10 минут, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха,

- Избиратели должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра между собой при голосовании,

- Количество людей на избирательных участках или собраниях должно быть ограничено, чтобы не собираться большими группами.

- Во время распространения рекламных материалов при голосовании их следует оставлять за пределами домов для голосования, избегая физических контактов,

- Лица в возрасте до 18 лет не должны участвовать во всех мероприятиях избирательной кампании и не должны сопровождать голоса на избирательных участках в день выборов.

Те, кто нарушает правила, столкнутся с судебным иском в соответствии с Законом о нарушении и другими соответствующими законами.

В соответствии с постановлением правительства об утверждении мер безопасности при COVID-19 министру финансов Ч. Хурэлбаатару было разрешено выделить 483,2 млн.тугриков ($ 170 тыс.) из резервного фонда правительства для финансирования необходимых расходов на закупку СИЗ, которые будут использоваться на протяжении всего местные выборы.

На предстоящих местных выборах количество мандатов в избирательных округах разное в зависимости от населения, административно-территориального деления, размера территории и плотности каждого аймака, сомона и района, а также столицы Улан-Батора. В частности, их 816 полномочия в местных советах аймаков и столиц и 7 353 мандатов для местных советов на уровне сомонов и районов.

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