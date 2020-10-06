Запущена цифровая платформа «E-Mongolia» для предоставления 181 государственной услуги

CentralAsia (MNG) - Цифровая платформа «E-Mongolia» или «Электронная Монголия», которая призвана служить в качестве единого окна для различных государственных услуг, была официально запущена 1 октября. Управление связи и информационных технологий, разработчик системы E-Mongolia, организовало презентацию системы.

Система, которая объединяет и соединяет государственные услуги для обеспечения легкого и бесперебойного круглосуточного доступа, теперь позволяет гражданам получать 181 государственную услугу через мобильное приложение (iOS и Android) и онлайн-веб-сайт, такие как ссылки, подача запроса в правительство. услуги, отслеживание процессов подачи заявок без ограничения географии, местоположения и времени и т. д. Кроме того, пользователи могут подавать свои запросы и петиции в государственное учреждение и получать адрес, время работы и условия обслуживания государственного учреждения.

Другие системы государственных услуг, такие как E-barimt (система поощрения НДС при Министерстве финансов) и E-halamj (услуги социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты) также были интегрированы в платформу E-Mongolia. По словам разработчика, еще 492 госуслуги будут доступны в системе в течение следующего года.

С пользователей приложения E-Mongolia не будет взиматься плата за данные, используемые при доступе к приложению, до конца 2020 года по соглашению с поставщиками мобильных услуг, такими как Mobicom, Unitel и Skytel, в рамках их социальной ответственности.

Во время презентации платформы «E-Mongolia» председатель секретариата Кабинета министров Л.Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что система была разработана и внедрена в рамках долгосрочной государственной политики развития «Видение - 2050» и плана действий правительства по до 2024 года с целью сокращения бюрократии и бюрократии для граждан страны и разработки концепции обслуживания единого окна.

«Поскольку для полного перехода Монголии к цифровым технологиям, по оценкам, потребуется от пяти до семи лет, Постоянный парламентский комитет по инновациям и цифровой политике разрабатывает несколько законопроектов для обеспечения цифрового перехода, таких как законопроекты об информационной безопасности, защите данных и т. Д. Как минимум, 10 миллиардов тугриков ($ 3,5 млн) можно сократить на ежегодные расходы, связанные с пересылкой бумажных документов и почтовыми услугами, с помощью полной оцифровки государственных услуг», - сказал Оюун-Эрдэнэ.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения