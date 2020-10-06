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  6 октября 2020
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Тайвань передаёт в дар Монголию партию медицинских средств индивидуальной защиты

CentralAsia (MNG) -  Представитель Тайбэйского торгово-экономического представительства в Улан-Баторе Грейс Ло подарила 5 000 предметов одежды для больниц и 20 000 средств индивидуальной защиты на общую сумму 400 000 долларов США Национальному исследовательскому центру инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии.

Выразив благодарность за пожертвование, сделанное из Тайваня, директор НИЦИЗ Д. Нямхуу сообщил, что центр регулярно общается с Национальной больницей Тайваньского университета для обмена практиками. 22 сентября врачи и медицинские специалисты двух больниц провели онлайн-видеоконференцию с еще один запланирован на 6 октября.

Как подчеркнул Нямхуу, ни одна страна не в состоянии вести эффективную борьбу с этой инфекционной болезнью в одиночку.

Представительство также представило таможенному управлению города Улан-Батор 10 видов медицинских инструментов и оборудования, включая тонометр, пульсоксиметр, дефибриллятор, ребенка первой помощи, кушетку для осмотра и инвалидную коляску.

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