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  6 октября 2020
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Специалисты гидроэнергетики Монголии пройдут обучение в Японии

CentralAsia (MNG) -  Министр энергетики Н. Табинбэх встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Монголии Кобаяши Хироюки.

В начале встречи посол Японии поздравил министра Н.Тавинбэха с назначением, отметив при этом, что дружественные отношения и партнерство между двумя странами расширяются с 1990 года и что японская сторона оказывает содействие в оптимизации Улан-Баторской ТЭЦ-4.

Стороны обменялись мнениями о подключении нового аэропорта в долине Хөшигтийн Хөндий к электросети и реализации проектов по строительству солнечных и ветряных электростанций.

Министр Н.Тавинбэх предложил сотрудничать в разработке гидроэлектростанций и реализации проектов по расширению источников энергии. В свою очередь, посол Кобаяши Хироюки сказал, что в Японии есть возможность готовить специалистов в области гидроэнергетики.

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