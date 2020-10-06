В Монголии 16,5 млрд тугриков будет потрачено на местные выборы 2020 года

CentralAsia (MNG) - Генеральная избирательная комиссия (ГИК) отчиталась о подготовке к выборам в столичные, областные, сомоновые и районные советы.

Общая стоимость организации местных выборов составит 16,5 миллиарда тугриков ($ 5.8 млн), а 483 миллиона тугриков ($ 170 тыс.) будут потрачены на дезинфекцию и стерилизацию для предотвращения пандемии COVID-19.

ГИК работала с Международным республиканским институтом (IRI), Азиатским фондом (AF), Фондом Зориг, Монгольской национальной федерацией слепых (MNFB) и Монгольской национальной ассоциацией глухих над расширением участия молодежи и людей с ограниченными возможностями в местные выборы.

В частности, IRI и AF совместно реализуют программу для молодежи, женщин и людей с ограниченными возможностями по расширению участия в местных выборах. Кампания «У меня есть предложение» была запущена во время последних парламентских выборов, а кампания «Minu Hata» была запущена в социальных сетях к местным выборам 2020 года.

Центр просвещения избирателей обучил молодых людей обучать избирателей, чтобы повысить их участие в местных выборах.

Глава MNFB Н.Гэрэл сказал: «Людям с ограниченными возможностями сложно голосовать. Мы вместе работаем над способами обеспечения конфиденциальности для лиц с нарушениями зрения и над тем, как предоставлять информацию о кандидатах».

Были предоставлены переводы на жестовый язык для увеличения участия глухих в выборах.

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