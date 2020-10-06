ФАТФ завершила свои аудит и исследования в Монголии

16+
Подписка
Реклама
Пресс-центр
Об издании
Контакты
Чужой компьютер
Забыл пароль?
Регистрация
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
[РУС]
[ENG]
[КЫРГ]
6 октября 2020
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
экономика
общество
политика
новости компаний
происшествия
спорт
Сводка по коронавирусу:
10:00, 5 октября
Всего:
314
Вылечены:
307
Умерли:
0
Монголия
,
политика
4:36, 06 октября 2020
Просмотров: 140
CentralAsia (MNG)
-
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
0
Поделиться
0
Твиттер
0
ВКонтакте
0
Поделиться
140
Просмотры
Число жертв коронавируса в России возросло до 24,7 тыс. человек
В Узбекистане глав управлений здравоохранения будут назначать с согласия хокимов
В Узбекистане прокуратура отрицает пытки со стороны сотрудников СГБ
Самое читаемое
Армянские силы подвергли бомбардировке второй по величине город Азербайджана
(видео)
(24195)
Потери армии Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе превысили три тысячи человек, - СМИ
(19510)
Обнаружен новый острый воспалительный синдром, связанный с COVID-19, - СМИ
(16912)
Президент Азербайджана И.Алиев сообщил о взятии села Мадагиз и сразу переименовал его
(14798)
Выборы в условиях пандемии. Международный опыт и критерии благоприятного исхода
(14402)
В России журналистка Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД
(13287)
точка зрения
Выборы в условиях пандемии. Международный опыт и критерии благоприятного исхода
Кто является «сверхраспространителем» коронавируса?
Как животные могут предупредить о предстоящих катастрофах
Курс валют
505.27
431.12
63.50
5.49
6.85
6.26
1.01
0.12
3286.53
2888.39
446.81
42.81
4.17
3.50
0.53
0.06
архив
© CentralAsia 2007-2020.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на
CentralAsia
, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189
canews@asia.com