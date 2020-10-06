Полная ликвидация ядерного оружия — единственный способ устранить угрозу войны, постпред Монголии в ООН

CentralAsia (MNG) - Постоянный представитель Монголии при ООН В.Энхболд выступил на заседании высокого уровня в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня ликвидации ядерного оружия 2 октября.

В своем выступлении он подчеркнул, что применение ядерного оружия представляет серьезную угрозу для выживания человечества и цивилизации, и что единственный способ устранить угрозу ядерной войны — это избавиться от ядерного оружия и полностью устранить его.

Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Также, начиная с 1959 года, наряду с всеобщим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Она была основной темой обзорных конференций, проводимых в ООН с 1975 года государствами — участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Была определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. Плюс была поддержана каждым из генеральных секретарей Организации Объединенных Наций.

Тем не менее, сегодня в арсеналах стран мира насчитывается около 13 400 единиц ядерного оружия. Обладающие таким оружием страны не имеют проблем с финансированием и разработали долгосрочные планы по модернизации своих ядерных арсеналов. Более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов. Ни одна из единиц ядерного оружия не была физически уничтожена в соответствии с каким-либо двусторонним или многосторонним договором, и никаких переговоров по ядерному разоружению не ведется. Между тем, доктрина ядерного сдерживания сохраняется в качестве элемента политики безопасности всех ядерных государств и их ядерных союзников. Вызовы в области безопасности не могут служить основанием для продолжения содержания ядерного потенциала и отказа в поиске путей по укреплению мира во всем мире.

Эти факты побудили Генеральную Ассамблею учредить 26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Этот День позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.

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