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  6 октября 2020
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Долгожданная премьера монгольской «Анны Карениной» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  В Государственном академическом драматическом театре Улан-Батора состоялась премьера спектакля «Анна Каренина».

Постановка осуществлена под руководством режиссёра Н.Наранбаатара. Спектакль посмотрели Премьер-министр У.Хурэлсух вместе с супругой, творческая элита столицы.

Премьера должна была состояться 28 февраля 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Covid-19 спектакль был перенесен на неопределенный срок.

Впервые монгольские читатели познакомились с классическим произведением Л.Толстого в 1971 году в переводе Ш.Одонбаатара. Позже были переведены и другие произведения русского классика, сообщил портал «Монголия Сейчас».

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