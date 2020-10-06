В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 10 тысячам

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 57 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 9974 человек, из них выздоровели 8794 пациента, скончались 78 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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