В Туркменистане для получения продуктовых пайков в магазине население должно принести ещё одну справку

CentralAsia (TM) - В условиях проблем с продовольственным обеспечением в государственных магазинах в Лебапском велаяте Туркменистана власти ввели новый порядок отпуска месячных продуктовых пайков для населения.

Теперь местным жителям придётся получить еще одну справку. Об этом 5 октября сообщил корреспондент Радио Азатлык.

Как сообщил корреспондент, для того, чтобы получить месячный паёк жителям необходимо получать специальные справки из домоуправления. А теперь ввели новый порядок выдачи этих трёхмесячных справок.

Согласно новым правилам, гражданам теперь необходимо сначала сходить в местное отделение полиции вместе с домовыми книгами и паспортами и встать на специальный учёт. Кроме того, каждый член семьи старше 18 лет должен сфотографироваться. «В полицейском отделении делают фотографии и вместе с паспортными данными заносят в электронную систему», рассказал корреспондент.

«После того, как паспортные данные внесены в систему полицейские выдают уведомление. С этим уведомлением нужно идти в домоуправление», описал процедуру корреспондент.

В домоуправлении трехмесячную справку для получения месячных продуктовых пайков дают только на основе этого уведомления, говорит корреспондент. А в государственных магазинах продуктовые товары отпускают только по справкам, в которых указано количество членов семьи.

Корреспондент также сообщил о количестве продуктов питания, которые можно раз в месяц купить в государственных магазинах по сниженным ценам. «В месяц можно купить одну литровую бутылку подсолнечного масла, две штуки куриных окорочков, 1 кг сахара, 5 кг муки. Для того, чтобы купить эти продукты нужно обойти несколько мест и получить необходимые справки. Получить справку одно мучение, а потом нужно ещё выстоять очередь за месячным пайком», рассказал корреспондент. Отметим, что 1 кг муки в государственных магазинах продаётся по 1 манату.

Новый порядок для получения месячных продуктовых пайков введён в условиях продовольственного кризиса, продолжающегося в Туркменистане, а также на фоне заявления властей об усовершенствовании цифровых систем.