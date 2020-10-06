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  6 октября 2020
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Трамп выписался из больницы после трехдневной госпитализации
Предыстория: Дональд Трамп заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где он на протяжении трех дней лечился от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вертолет Трампа взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона и направился на юг - к Белому дому, передает корреспондент агентства.

Трамп провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.

По словам его врачей, высокой температуры у президента нет уже больше 72 часов.

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