Трамп выписался из больницы после трехдневной госпитализации

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где он на протяжении трех дней лечился от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вертолет Трампа взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона и направился на юг - к Белому дому, передает корреспондент агентства.



Трамп провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.



По словам его врачей, высокой температуры у президента нет уже больше 72 часов.