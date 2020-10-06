Трамп выписался из больницы после трехдневной госпитализации
- Азия и мир, общество
- 9:27, 06 октября 2020
- Просмотров: 324
|Предыстория: Дональд Трамп заразился коронавирусом
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где он на протяжении трех дней лечился от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Вертолет Трампа взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона и направился на юг - к Белому дому, передает корреспондент агентства.
Трамп провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.
По словам его врачей, высокой температуры у президента нет уже больше 72 часов.