В Узбекистане депутаты рассматривают закон о предоставлении политического убежища

CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса рассматривает закон о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Узбекистане.

По словам депутата Расула Кушербаева, законопроект «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» был принят в первом чтении на пленарном заседании нижней палаты 5 октября.

Законопроект предусматривает правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане, порядок пребывания в Узбекистане, предоставление политического убежища, основные права и свободы, въезд и выезд в Узбекистан, доступ к государственным услугам и другие вопросы.

Согласно законопроекту, порядок и условия предоставления политического убежища в Узбекистане будет определяться президентом Узбекистана.

Как отмечается в документе, политическое убежище в Республике Узбекистан предоставляется лицам и членам их семей, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или постоянного местожительства за общественно-политическую деятельность, религиозные убеждения, расовую или национальную принадлежность, а также других случаев нарушений прав человека, которые предусмотрены нормами международного права.

«В законопроекте учтены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о статусе беженцев и Венской конвенции о дипломатических сношениях», - отметил Кушербаев.

Законопроект будет рассмотрен в Законодательной палате в трех чтениях и в случае принятия будет направлен в Сенат.