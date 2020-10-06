На утро 6 октября в Казахстане выявили 60 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 16;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Карагандинская область - 6;

- Павлодарская область - 5;

- город Алматы - 5;

- Акмолинская область - 4;

- город Нур-Султан - 2;



- Алматинская область - 2;



- Костанайская область - 2;

- Мангистауская область - 2;

- Западно-Казахстанская область - 1;

- Жамбылская область - 1;



- Туркестанская область - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 296 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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