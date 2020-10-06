На утро 6 октября в Казахстане выявили 60 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 16;
- Северо-Казахстанская область - 9;
- Карагандинская область - 6;
- Павлодарская область - 5;
- город Алматы - 5;
- Акмолинская область - 4;
- город Нур-Султан - 2;
- Алматинская область - 2;
- Костанайская область - 2;
- Мангистауская область - 2;
- Западно-Казахстанская область - 1;
- Жамбылская область - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 296 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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