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  6 октября 2020
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На утро 6 октября в Казахстане выявили 60 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 16;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Карагандинская область - 6;

- Павлодарская область - 5;

- город Алматы - 5;

- Акмолинская область - 4;

- город Нур-Султан - 2;

- Алматинская область - 2;

- Костанайская область - 2;

- Мангистауская область - 2;

- Западно-Казахстанская область - 1;

- Жамбылская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 296 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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