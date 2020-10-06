Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 59 078

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 5 октября количество граждан, инфицированных коронавирусом, в Узбекистане достигло 59 078 (+132).

По данным Минздрава, из 132 новых случаев заражения коронавирусом выявлены:

60 - в Ташкентской области;

35 – в Наманганской области;

30 - в Ташкенте;

7 – в Хорезмской области.

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 55 751 (+433) человека - 94%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 842 пациента.