Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 59 078

- Узбекистан, общество
- 10:19, 06 октября 2020
- Просмотров: 40
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 5 октября количество граждан, инфицированных коронавирусом, в Узбекистане достигло 59 078 (+132).
По данным Минздрава, из 132 новых случаев заражения коронавирусом выявлены:
60 - в Ташкентской области;
35 – в Наманганской области;
30 - в Ташкенте;
7 – в Хорезмской области.
Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 55 751 (+433) человека - 94%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 842 пациента.