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  6 октября 2020
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Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном: в Карабахе растет число жертв

CentralAsia (CA) -  Азербайджанская армия ведет постоянные обстрелы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерта, а также соседнего города Шуша и других населенных пунктов. Десятки мирных жителей получили ранения и по меньшей мере 19 человек погибло, сообщает ВВС.

Армянские военные признали, что на некоторых участках предприняли отступление «из тактических соображений». Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник призвал недавно отслуживших молодых людей добровольно прийти на призывные пункты.

Азербайджан также сообщает об обстрелах своих городов Гянджа и Мингячаур и даже каспийского побережья вблизи Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в Твиттере о взятии более 30 сел, однако убедительных доказательств этого азербайджанская сторона пока не предоставила.

К миротворческим усилиям хочет подключиться Тегеран, заявивший, что у него есть мирный план, который он обсуждает с Азербайджаном и Арменией.

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