Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном: в Карабахе растет число жертв

CentralAsia (CA) - Азербайджанская армия ведет постоянные обстрелы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерта, а также соседнего города Шуша и других населенных пунктов. Десятки мирных жителей получили ранения и по меньшей мере 19 человек погибло, сообщает ВВС.



Армянские военные признали, что на некоторых участках предприняли отступление «из тактических соображений». Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник призвал недавно отслуживших молодых людей добровольно прийти на призывные пункты.



Азербайджан также сообщает об обстрелах своих городов Гянджа и Мингячаур и даже каспийского побережья вблизи Баку.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в Твиттере о взятии более 30 сел, однако убедительных доказательств этого азербайджанская сторона пока не предоставила.



К миротворческим усилиям хочет подключиться Тегеран, заявивший, что у него есть мирный план, который он обсуждает с Азербайджаном и Арменией.

