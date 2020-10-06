Коронавирусом заразились 10% мирового населения, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Ряд экспертов Всемирной организации здравоохранения считает, что коронавирус в той или иной форме подхватили 10% мирового населения, то есть 780 миллионов человек, пишет Euronews.

«Согласно нашим текущим оценкам, около 10% мирового населения, скорее всего, были заражены этим вирусом. Показатель, конечно, зависит от страны, от того, идет ли речь о сельской или городской среде, тех или иных группах населения. Это означает, что подавляющее большинство государств в мире по-прежнему находятся в зоне риска», - заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В Европе страны с наиболее сложной эпидемической ситуацией продолжают закручивать гайки.

В Париже и окрестностях со вторника закрываются бары, отменяются массовые мероприятия, рестораны обязуют соблюдать ещё более строгие санитарные меры.

«Эпидемия развивается слишком быстро, необходимо затормозить эту динамику до того, как наша система здравоохранения начнет не справляться с притоком пациентов. Статистика в ближайшее время и без труда подтвердит это. Но не менее важно вводить ограничения, не ломая никого через колено», - заявил префет полиции Парижа Дидье Лальман.

В Испании, после Мадрида в минувшую пятницу, еще три города со вторника сажают на карантин: речь идет о Леоне, Паленсии и Сан-Андрес-дель-Рабанедо. В выходные в стране было зарегистрировано 23 000 случаев заражения.

«По нашему мнению, следующие несколько недель будут тяжелыми, очень тяжелыми», - заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья Рока.