За ночь в Узбекистане выявили 119 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 6 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 59 197 (+119).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены: 60 в Ташкенте, 15 в Джизакской области, 13 в Андижанской области, 10 в Республике Каракалпакстан,

6 в Сурхандарьинской области, по 5 в Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областях.

За ночь в стране скончались 2 пациента с коронавирусом.

На данный момент в стране выздоровел 55751 человек (94%) с коронавирусной инфекцией. 2959 пациентов продолжают лечение.