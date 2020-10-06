Казахстанский SCAT будет выполнять регулярные авиарейсы в Хорезмскую область Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Крупнейшая региональная авиакомпания Казахстана SCAT начнет выполнять рейсы по маршруту Актау – Ургенч – Актау.

Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Актау – Ургенч – Актау. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.

Как отмечается, 2 октября Агентство «Узавиация» выдало данное разрешение на основании введенного с 1 августа режима «Открытое небо» в аэропорту города Ургенч в Хорезмской области.