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  6 октября 2020
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Казахстанский SCAT будет выполнять регулярные авиарейсы в Хорезмскую область Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Крупнейшая региональная авиакомпания Казахстана SCAT начнет выполнять рейсы по маршруту Актау – Ургенч – Актау.

Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Актау – Ургенч – Актау. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.

Как отмечается, 2 октября Агентство «Узавиация» выдало данное разрешение на основании введенного с 1 августа режима «Открытое небо» в аэропорту города Ургенч в Хорезмской области.

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