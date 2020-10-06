За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 90 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 367 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 107;

- Нур-Султан - 13 649;

- Атырауская область - 10 535;

- Карагандинская область - 9837;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6747;

- Шымкент - 4987;

- Алматинская область - 4795;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3777;

- Туркестанская область - 3328;

- Акмолинская область - 3281;

- Актюбинская область - 3198;

- Кызылординская область - 3115;

- Костанайская область - 2924;

- Мангистауская область - 2734.

Коронавирус в Казахстане

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