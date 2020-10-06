Политолог заявил, что президенту Кыргызстана придется сложить полномочия

CentralAsia (KG) - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков утратил поддержку силовиков, вероятно, ему придется назначить новые парламентские выборы и сложить полномочия, заявил РИА Новости казахстанский политолог Марат Шибутов.

«Перелом произошел после захвата здания ГКНБ, уже сразу ясно стало, что силовики прекратили сопротивление. Государство — это аппарат насилия, у кого больше насилия, тот и государство. У президента не осталось каких-то способов нейтрализовать митингующих. Я думаю, что он объявит (новые парламентские – ред.) выборы и сложит полномочия. Ему уже никто не подчиняется…. Политическая карьера Жээнбекова закончена», - сказал он.



Сравнивая события в Бишкеке с прошлыми массовыми политическими выступлениями, политолог отметил, что ситуация похожа на события 2005 года после парламентских выборов, «только президент не убежал». «Здесь еще добавился мотив освободить посаженного экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Искакова», - сказал собеседник агентства.



В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента страны, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства.

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