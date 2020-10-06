[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Политолог заявил, что президенту Кыргызстана придется сложить полномочия

CentralAsia (KG) -  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков утратил поддержку силовиков, вероятно, ему придется назначить новые парламентские выборы и сложить полномочия, заявил РИА Новости казахстанский политолог Марат Шибутов.

«Перелом произошел после захвата здания ГКНБ, уже сразу ясно стало, что силовики прекратили сопротивление. Государство — это аппарат насилия, у кого больше насилия, тот и государство. У президента не осталось каких-то способов нейтрализовать митингующих. Я думаю, что он объявит (новые парламентские – ред.) выборы и сложит полномочия. Ему уже никто не подчиняется…. Политическая карьера Жээнбекова закончена», - сказал он.

Сравнивая события в Бишкеке с прошлыми массовыми политическими выступлениями, политолог отметил, что ситуация похожа на события 2005 года после парламентских выборов, «только президент не убежал». «Здесь еще добавился мотив освободить посаженного экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Искакова», - сказал собеседник агентства.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента страны, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства.

Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • В Монголии обсуждалось использование цифровых подписей
  • В Ташкенте молодой человек устроил «стрельбу» на свадьбе
  • В Узбекистане за сутки выявлено 449 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com