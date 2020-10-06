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  6 октября 2020
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Член миссии наблюдателей МПА СНГ прокомментировал протесты в Кыргызстане

CentralAsia (CA) -  Протесты в Кыргызстане неприемлемы, на выборах в парламент страны всем партиям были предоставлены равные условия, заявил агентству РИА Новости член миссии наблюдателей на этих выборах от Межпарламентской ассамблеи государств-членов СНГ, член Совета Федерации Анатолий Шевченко.

«Такие выступления — это неприемлемо. Равные условия на выборах были предоставлены всем партиям. Да, не все смогли пройти в парламент, но это выборы», - сказал он.

В понедельник на площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел массовый митинг людей и представителей партий, которые не согласны с результатами парламентских выборов. Собрались более 6 тыс. человек.

Около восьми вечера часть митингующих направилась к Белому дому, другие просили не поддаваться провокациям. Милиционеры начали разгон митингующих, люди разбежались по улицам. Вблизи площади происходили локальные стычки.

Ночью митингующие вновь собрались на площади, они направились в ГКНБ и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова. Из колонии также освобожден бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров.

Ночью митингующие заняли Белый дом. Ряд оппозиционных политиков назначили себя министрами и главами госструктур. На местах проходит смена власти.

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