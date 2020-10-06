[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Очередной переворот в Кыргызстане не приведёт к взрыву стабильности в Центральной Азии, - эксперт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев на своей странице в соцсетях прокомментировал происходящие события в соседнем Кыргызстане. Эксперт выразил уверенность, что они не отразятся на общерегиональной стабильности, однако усложнят реализацию совместных экономических проектов.

«Во первых, уточним сразу — очередной переворот. Третий или четвёртый по счету. Даже я сбился со счета. Во вторых, у вменяемых аналитиков никаких иллюзий в отношении выборов, поствыборных конфликтов и попыток смены власти - не было. Всё было просчитываемо на раз - два. В третьих, за последние двадцать лет страны Центральной Азии выработали коллективный иммунитет от переворотов в Киргизии и их последствий. Поэтому, этот очередной переворот не приведёт к взрыву общерегиональной стабильности. Это однозначно», - отметил Эргашев.

Однако, по мнению эксперта, последние события в КР усложнят реализацию экономических проектов в регионе.

«Вот мне реально жалко в этой ситуации переговорщиков из Минтранса РУз. За последние три года удалось немного продвинуть переговоры с кыргызской стороной по строительству железнодорожного коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». И теперь вот снова с нуля всё это дело начинать?? С командой Атамбаева и Отунбаевой, которые тормозили изо всех сил эти проекты в своё время?», - задаётся вопросом Эргашев.

В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.

В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.



print
  • Кремль впервые назвал происходящее в Нагорном Карабахе войной
  • Запущена цифровая платформа «E-Mongolia» для предоставления 181 государственной услуги
  • Итальянский модный дом представил платье для мужчин стоимостью $2 тысячи. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com