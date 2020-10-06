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  6 октября 2020
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Пресс-секретарь президента Казахстана высказался о ситуации в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали прокомментировал ситуацию в Кыргызстане. Сообщение опубликовано в Фейсбуке.

В своем письме Берик Уали отметил, что все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом страны.

«Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны. В Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнёрства с братским Кыргызстаном. Выражают надежду на стабилизацию ситуации в соседней стране в соответствии с Конституцией и законами Кыргызстана. Полагают, что кыргызский народ найдет выход из сложившейся непростой ситуации в долгосрочных интересах своего государства», - написал он.

В понедельник на площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел массовый митинг людей и представителей партий, которые не согласны с результатами парламентских выборов. Собрались более 6 тыс. человек.

Около восьми вечера часть митингующих направилась к Белому дому, другие просили не поддаваться провокациям. Милиционеры начали разгон митингующих, люди разбежались по улицам. Вблизи площади происходили локальные стычки.

Ночью митингующие вновь собрались на площади, они направились в ГКНБ и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова. Из колонии также освобожден бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров.

Ночью митингующие заняли Белый дом. Ряд оппозиционных политиков назначили себя министрами и главами госструктур. На местах проходит смена власти.
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