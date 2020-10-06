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  6 октября 2020
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Власти Узбекистана вывезли автобусами из Казани 700 застрявших граждан

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана вывезли из Казани 700 граждан, которые из-за закрытых границ не могли попасть на родину. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Узбекистана.

Для перевозки людей 26 сентября в Россию выехала колонна из 15 автобусов.

«В настоящее время на этих автобусах из Казани возвращаются около 700 граждан нашей страны», — сообщили в Минтрансе.

Предполагается, что сегодня, 6 октября, колонна автобусов прибудет в Узбекистан.

26 сентября колонна из 15 автобусов предприятия “Uzautotrans service” Министерства транспорта была отправлена в Российскую Федерацию для вывоза граждан Узбекистана на Родину.

Ранее, 27 сентября Узбекистан вывез 750 соотечественников из Самарской области. В конце августа оттуда отправили на родину на поезде еще 1,2 тыс. граждан страны. Они жили в палаточном лагере около железнодорожной станции, обустроенном властями региона.



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