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  6 октября 2020
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В России число зараженных коронавирусом стремительно растет

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 11 615 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб.

Впервые за долгое время в стране число новых случаев COVID-19 за сутки преодолело отметку в 11 тысячи.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3282 (28,3%). Таким образом, всего с начала пандемии в стране нарастающим итогом зафиксировано 1 237 504 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 48,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 295 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234 360 человек.

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