В России за сутки от коронавируса скончались 188 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 188 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 34 и Москве – 31.

Общее количество жертв в России достигло 21 663 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 237 504 человек, из них выздоровели 988 576 человек, под медицинским наблюдением остаются 234 360 пациентов.