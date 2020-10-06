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  6 октября 2020
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В России за сутки от коронавируса скончались 188 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 188 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 34 и Москве – 31.

Общее количество жертв в России достигло 21 663 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 237 504 человек, из них выздоровели 988 576 человек, под медицинским наблюдением остаются 234 360 пациентов.

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