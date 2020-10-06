Туркменистан закупит вакцины и оборудование для иммунизации

Вакцинация

CentralAsia (TM) - Минздрав Туркменистана подпишет «План закупки вакцин и оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы», передаёт информагентство «Туркменистан сегодня».

Вице-премьер туркменского правительства Пурли Агамырадов 2 октября на заседании Кабмина, доложил о работах проводимых по охране здоровья населения и профилактике заболеваний. В частности, чиновник назвал осуществление периодической закупки вакцин и других иммунных средств, имеющих особое значение в профилактике различных заболеваний

Вице-премьер отметил, что в данном направлении укрепляется тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ. В целях совершенствования иммунно-профилактической деятельности подготовлен проект плана закупки вакцин и оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы, сказал он.

Правительство Туркменистана на основе «Меморандума о взаимопонимании на 2016-2020 годы» периодически закупает вакцины и средства иммунизации.

При содействии ЮНИСЕФ Туркменистан проводит регулярную закупку сертифицированных ВОЗ иммунобиологических препаратов. Президент 8 июля текущего года подписал постановление на закупку антивирусных препаратов российского производства.