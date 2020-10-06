В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрировали подземные толчки силой 2-3 балла, эпицентром которых стал соседний Кыргызстан.



По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС, 6 октября в 13:12 по ташкентскому времени произошло землетрясение на территории Кыргызстана.

Магнитуда в эпицентре составила 4,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 360 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

В Намангане (171 км от эпицентра), 2 балла, Андижане - (117 км), 3 балла и в Фергане (123 км), 3 балла.