На западе Туркменистана 300 жителей пришли в прокуратуру и добились выдачи денег в банкоматах

CentralAsia (TM) - В Балканабаде второй раз за месяц толпа пришла к зданию прокуратуры и пожаловалась на сложности с обналичиванием денег. Но если в первый раз граждан отправили в Центробанк, и стихийный протест, по сути, окончился ничем, то теперь из прокуратуры позвонили директору банка и потребовали приступить к выдаче наличных.

Как сообщают источники turkmen.news, 25 сентября работники банка «Туркменистан» заявили, что уходят на обед, причем не на час, а до 16:00. Около 300 жителей Балканабада, с рассвета стоявшие в очереди за талонами на обналичивание денег, возмутились и отправились к зданию областной прокуратуры.

В итоге сотрудники прокуратуры позвонили директору банка и сказали, что из-за их обеда толпа не дает прокуратуре работать. Не прошло и 15 минут, как в банке начали выдавать талоны. Теперь люди, вдохновленные успехом, в случае проблем с выдачей денег или талонов сразу направляются к прокуратуре.

Первый такой стихийный протест состоялся 7 сентября, однако успеха не принес. Около 200 человек, с рассвета и до 16 часов стоявшие в очереди у банкоматов «Туркменистана», пришли в прокуратуру и пожаловались, что в банкоматы не загружают денег. Но в прокуратуре ответили, что этими вопросами занимаются в Центробанке. Толпа отправилась туда. Начальник филиала пообещал, что вопрос скоро будет решен. Но денег в банкоматах «Туркменистана» так и не появилось. Постепенно уставшие люди разошлись по домам.

На следующий день после этого, 8 сентября, в банке «Туркменистан» и были введены талоны на получение наличных. Но, как можно наблюдать, это не сильно изменило ситуацию. Недавно процесс выдачи наличных еще более усложнился. Если ранее к банкомату можно было отправляться сразу после получения талона, то теперь талон можно использовать только на следующий день. Ежедневно денег в банкоматах хватает на 300-400 человек.

Зарплаты, пенсии и пособия в Туркменистане давно перечисляются на банковские карты. Однако в стране не развита безналичная оплата товаров и услуг. И дело не в том, чтобы обеспечить магазины терминалами для приема карт. Безналичная оплата по ряду экономических причин невыгодна руководству торговых точек. Поэтому там, где терминалы есть, их объявляют сломавшимися или практикуют безналичную оплату по завышенной цене.

Поэтому люди, получившие деньги на карты, стремятся сразу обналичить всю сумму. Это приводит к очередям у банкоматов.